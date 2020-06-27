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27.06.2020,  
17:05
Текст:  Алексей Иванов

Экспериментальный ручной пулемет Калашникова показали на видео

В Советском Союзе была разработана уникальная экспериментальная модель ручного пулемета Калашникова (РПК). Внесенные в конструкцию оружия изменения позволили повысить кучность и точность стрельбы, однако в серийное производство по неизвестным на данный момент причинам они не пошли.

Фото: YouTube / Калашников Media
Главного конкурента автомата Калашникова показали на видео

Об этом сообщается в свежем видео, опубликованном каналом Калашников. Наиболее заметным нововведением стала измененная конструкция сошек. Ось их вращения располагается выше канала ствола, из-за чего последний как бы висит на сошках.

- Если опора находится под углом, не строго горизонтально по отношению к плоскости стрельбы, то автомат как бы сам центрируется под этими сошками, принимая оптимальное положение, - пояснил начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак.

Также в экспериментальной модели РПК был предусмотрен откидной наплечник, предназначенный для наиболее единообразного положения приклада относительно плеча стрелка. А цевье выполнено абсолютно гладким, без фирменного выступа, который обычно имеется на классических моделях автоматов и пулеметов Калашникова.

Справка "РГ"

Ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 миллиметра был принят на вооружение в 1961 году. Масса оружия без магазина составляет 5 килограммов, длина - 1040 миллиметров, длина ствола - 591. Питание возможно как из обычных магазинов автомата Калашникова, так и магазинов повышенной емкости (40 патронов), либо из барабанных магазинов (75 патронов).

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