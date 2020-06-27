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Фото: продюсер Максим Фадеев похудел на центнер

Новости
    27.06.2020, 16:42
Текст:   Олег Усков

52-летний российский продюсер, певец и автор песен Максим Фадеев, последние новости вокруг имени которого носили характер по большей части околомузыкальный, таковые только что преумножил.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Максим опубликовал в Instagram фото, демонстрируя впечатляющее преображение - певец похудел на центнер.

"Всем мир! Это мои шорты... минус 100!" - подписал шокирующий снимок Фадеев. Пообещав скоро опубликовать личную методику похудения.

Подписчики музыканта в основанном нахваливают. В то же время подчеркивая, что "человек должен выглядеть, как ему самому хочется, а мнение других это их дело!"

Но то, что "минус 100" - это доказательство, что Фадеев "человек с большой силой воли!"

"Потрясающе! Невероятно! Уникально!" - отмечают юзеры. Полагая, что Фадеев "красавчик". Осталось еще бороду сбрить.

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