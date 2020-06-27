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27 июня 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 26 июня 2020 года № 187-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "28 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года";

2) в пункте 6 слова "28 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года";

3) в пункте 12 слова "28 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года";

4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в абзаце первом пункта 1 слова "28 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года";

в абзаце первом пункта 2 слова "28 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года";

в пункте 18:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать проведение заключительной дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, состоявшие с ним в контакте, силами специализированных организаций;";

дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:

"12) обеспечивать контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдением правил личной гигиены, в том числе использованием антисептических средств для обработки рук, контроль за состоянием здоровья работников;

13) обеспечивать проведение силами специализированных организаций не реже 1 раза в неделю дезинфекции помещений, в том числе профилактической дезинфекции.";

5) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, допускается:

при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствующих субъектов, а также при осуществлении доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

при организации сезонных летних кафе (в том числе на летних верандах и (или) террасах) при стационарных предприятиях общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, с расстановкой столиков с соблюдением принципов социального дистанцирования (1,5-2 метра) и с условием исполнения требований методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1.

Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года).";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Перечня, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

1) допускается деятельность для размещения:

организованных групп граждан в соответствии с заключенными ранее профессиональными заболеваниями, ветеранов труда, льготных категорий граждан, в том числе категории "мать и дитя";

лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, хозяйствующие субъекты должны осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку);

2) допускается деятельность при условии направления не позднее чем за 5 дней до начала (возобновления) деятельности, уведомления в соответствии с формой, согласно приложению 1 к настоящему Перечню, в агентство по туризму Иркутской области на адрес электронной почты: tour@govirk.ru, с обязательством соблюдения требований методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторнокурортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 года).

Реестр хозяйствующих субъектов, направивших уведомления, размещается на официальном сайте агентства по туризму Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://irkobl.ru/sites/tour в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Перечню (далее - Реестр).

Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Перечня, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

1) допускается деятельность следующих хозяйствующих субъектов: гостиница, отель, база отдыха (с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), туристская база (с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), апартотель, кемпинг (при наличии на территории отдельно стоящих сооружений, с условием одноместного (семейного) размещения в них, без доступа к местам общего пользования), комплекс апартаментов (с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), фермерский гостевой дом (с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), прошедших классификацию в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158 "Об утверждении Положения о классификации гостиниц", в том числе осуществляющих деятельность в соответствии с Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", установленных приложением 17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году", при условии загрузки не более 50 % от номерного фонда;

2) не допускается использование бассейнов, СПА, соляриев, саун (при их наличии);

3) не допускается на территориях хозяйствующих субъектов предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на сезонных летних террасах (верандах), а также на вынос без посещения гражданами помещений;

4) при наличии на территории хозяйствующего субъекта торговых объектов допускается осуществление продажи товаров с использованием специально оборудованного окна;

5) допускается деятельность хозяйствующих субъектов, направивших не позднее чем за 5 дней до начала (возобновления) деятельности, уведомления в соответствии с формой, согласно приложению 1 к настоящему Перечню, в агентство по туризму Иркутской области на адрес электронной почты: tour@govirk.ru, с обязательством соблюдения требований методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).

Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.";

дополнить приложениями 1, 2 (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев


Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 26 июня 2020 года № 187-уг

"Приложение 1 к Перечню организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Уведомление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания

Смотрите приложение к настоящему указу


Приложение 2 к Перечню организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Реестр хозяйствующих субъектов

Смотрите приложение к настоящему указу



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Уведомление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания
(pdf, PDF, 102 Кб)
Реестр хозяйствующих субъектов
(pdf, PDF, 19 Кб)