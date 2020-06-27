Указ губернатора Ивановской области от 26 июня 2020 года № 83-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области, в целях социальной поддержки граждан постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В абзаце шестом пункта 8 слова "при соблюдении ими положений пункта 7 настоящего указа" исключить.

1.2. Подпункт 10.4 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.4. Функционирование для посетителей предприятий организации досуга граждан, в том числе ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, пляжей и зоопарков, а также парков культуры и отдыха (городских парков), за исключением случаев совершения индивидуальных пробежек в парках культуры и отдыха (городских парках) с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров - в период с 07:00 до 10:00, с 18:00 до 22:00.".

1.3. В пункте 11:

1.3.1. Подпункт 11.4 признать утратившим силу.

1.3.2. В подпункте 11.9 слова "пунктами 12, 13" заменить словами "пунктом 12".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

Действие положения подпункта 10.4 пункта 10 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения, возникшие с 26.06.2020.

Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 настоящего указа вступает в силу с 29.06.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







