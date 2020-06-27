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27 июня 2020 г.

Постановление правительства Калининградской области от 26 июня 2020 года № 432 "О продлении срока действия отдельной ограничительной меры, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Калининградской области"

Дата подписания 26 июня 2020 г.
Опубликован 27 июня 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2020 года № 402, с учетом правительственной телеграммы от 23 июня 2020 года № 17-1/10/П-5999, на основании предложения главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 26 июня 2020 года № 16 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Продлить срок действия ограничительной меры, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Калининградской области, в части необходимости соблюдения лицами в возрасте 65 лет и старше режима самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, на период с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года и на период с 29 июня 2020 года по 10 июля 2020 года.

2. Управлению финансово-экономической работы, бухгалтерского учета и отчетности Правительства Калининградской области (И.С. Федоровой) обеспечить в день принятия настоящего постановления уведомление Фонда социального страхования Российской Федерации о принятии решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления (с приложением копии настоящего постановления).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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