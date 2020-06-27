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27 июня 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 26 июня 2020 года № 113 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Дата подписания 26 июня 2020 г.
Опубликован 27 июня 2020 г.

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) дополнить частью 21 в следующей редакции:

"21. Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным с 15 по 28 июня 2020 года включительно.";

2) в части 4:

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) деятельность торгово-развлекательных и торговых центров (за исключением осуществляемой в них розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости согласно перечню, утвержденному приложением 2 к настоящему постановлению, в специализированных непродовольственных предприятиях торговли, а также офисов обслуживания посетителей кредитных организаций и микрофинансовых институтов. При этом организация обслуживания посетителей осуществляется с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 5 человек, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м с нанесением соответствующей разметки));";

б) в пункте 13 слова "соответствующей разметки);" заменить словами "соответствующей разметки). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме.";

3) пункт 1 части 14 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



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