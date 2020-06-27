Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 2020 года № 75-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в пункт 2.6 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.6. Обязать:";

б) в подпункте "а" слово "соблюдать" заменить словами "до 12 июля 2020 г. (включительно) соблюдать".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







