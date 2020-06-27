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27 июня 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 26 июня 2020 года № 118 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 25 июня 2020 года № 36, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова "до 1 июля" заменить словами "до 6 июля";

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аттракционов и игровых аппаратов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, развития творчества) и иных развлекательных и досуговых заведений на территории Костромской области;";

подпункт 4 признать утратившим силу;

2) пункт 1.1 признать утратившим силу;

3) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов (кабинетов), СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, обязаны:

1) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках), в том числе с использованием одноразовых салфеток, пеньюаров, полотенец;

2) организовать обслуживание по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;

3) осуществлять оказание услуг каждому посетителю на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;

4) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности.";

4) в пункте 1.4:

в подпункте 3 слова "50 процентов" заменить словами "75 процентов";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) организовать работу аппаратов по продаже напитков, снэков и другой продукции при условии их размещения на улице и обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей;";

5) дополнить пунктами 1.11-1.12 следующего содержания:

"1.11. Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы объектов физической культуры и спорта, фитнес-центров (фитнес-залов), танцевальных студий, бассейнов обязаны:

1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами;

2) обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки;

3) обеспечить расстановку спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров;

4) организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив количество посетителей, одновременно находящихся в зале (4 кв. м площади зала на 1 посетителя), в бассейне (5 кв. м площади зеркала воды на 1 посетителя);

5) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности.

1.12. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, развития творчества, обязаны:

1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами;

2) создать условия для обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;

3) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

4) проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств после каждого занятия, дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования после посещения каждой организованной группы;

5) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVTD-19) в соответствующей сфере деятельности.";

6) в абзаце первом пункта 2 слова "до 1 июля" заменить словами "до 6 июля";

7) пункты 2.1, 2.2 признать утратившими силу;

8)в подпункте 3 пункта 3.1 слова "50 процентов" заменить словами "75 процентов".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор области С.Ситников



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