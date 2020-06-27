Лингвист Маргарита Русецкая: В бюллетенях по поправкам в Конституцию нет ошибки

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая прокомментировала опубликованное в ряде СМИ мнение о якобы допущенной в бюллетене для голосования по поправкам в Конституцию РФ грамматической ошибке.

Маргарита Русецкая:

Формулировка вопроса, вынесенного на всероссийской голосование, вызывает у многих нарекания. Некоторые даже говорят, что вопрос написан не по-русски. Тут сразу хочется спросить, а как же тогда вы его поняли, если он написан не по-русски. Давайте посмотрим на ситуацию строго лингвистически, без политики и эмоций. В предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию Российской Федерации?". То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу.

В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегает понимание, ускоряет обмен информацией. Другой вопрос, насколько мы готовы формулировать вопрос, выносимый на всенародное голосование, на таком разговорном языке. Тут компетенция лингвиста заканчивается, решение за обществом. Одни скажут, что это недопустимо, в такой ситуации возможна только полная формулировка с причастным оборотом. Другие скажут, что цель всенародного голосования - узнать мнение каждого, в том числе тех, для кого русский язык не родной (а мы многонациональная страна, не забываем об этом). Фатально ли это упрощение вопроса? С точки зрения лингвистики - совершенно не фатально. Вопрос как в полной, так и в сокращенной формулировке имеет одинаковый смысл, никаких разночтений формулировка не вызывает. Остальное - дело социологов, культурологов и общественного вкуса.

В связи с этим я вспомнила, какой вопрос выносился на голосование в 1991 году: "Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности?" Многие из нас даже сегодня точно не расшифруют смысл каждого слова и вопроса в целом: слова "федерация", "суверенный", конструкция с придаточным предложением. Насколько осмысленным был ответ большинства проголосовавших? Хотя стилистически претензий к вопросу нет.

Поэтому предлагаю не фиксироваться сегодня на стилистических баталиях, а заботиться прежде всего о смысле. Если он прозрачен, то и беспокоиться не о чем. Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее.