Постановление губернатора Новосибирской области от 26 июня 2020 года № 113 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" изменение, изложив в следующей редакции:

"О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63- ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020), постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, возникших в результате виновных действий (бездействия) физических или юридических лиц, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации постановляю:

Принять дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации:

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 01.08.2020:

1) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, кроме деятельности музеев всех видов, ботанических и зоологических садов, зоопарков (без посещения внутренних помещений павильонов зоопарка), исключающей проведение массовых мероприятий;

2) приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, а также объектов, осуществляющих оптовую торговлю непродовольственными товарами без допуска розничных покупателей;

4) приостановить работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

5) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

6) не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям:

1) вести учет прибывающих на территорию города Новосибирска водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с указанием контактной информации о владельцах транспортных средств, водителях, месте, дате и времени их пребывания на территории города Новосибирска, маршруте передвижения и предоставлять указанную информацию по запросу исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) организовать прием груза, исключая риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сократив количество контактов водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с иными лицами, а также время их нахождения на территории города Новосибирска;

3) оказать содействие убытию водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с территории города Новосибирска в течение 12 часов с момента прибытия в точку погрузочно-разгрузочных работ;

4) в исключительных случаях при необходимости нахождения водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, на территории города Новосибирска обеспечить им условия для соблюдения режима самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях, совместно с иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников;

5) обеспечить водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, средствами индивидуальной защиты и личной гигиены в случае отсутствия у них таковых, а также организовать проведение у них дистанционной термометрии;

6) информировать водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки:

об опасности новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;

о необходимости исключения посещения общественных мест в городе Новосибирске;

о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья, появлении признаков респираторного заболевания на единый номер телефона 112;

об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);

об обязательном соблюдении мер личной и общественной профилактики.

3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям, привлекающим для грузоперевозок водителей, имеющих гражданство иностранных государств либо не имеющих гражданства, руководствоваться положениями пункта 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить:

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. С 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос или с доставкой заказов.

6. Религиозным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 18.04.2020 не допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей.

7. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в случаях, определенных решениями Правительства Новосибирской области, по 01.08.2020.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, обеспечить в этих организациях работу дежурных групп в количестве, достаточном для размещения детей работников, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в правовых актах Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области об определении организаций, деятельность которых не приостанавливается, обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских округов совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями организовать дополнительную санитарную обработку мест с массовым пребыванием людей.

10. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Новосибирской области, в период действия режима повышенной готовности.

11. Департаменту информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Нешумов С.И.) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

12. Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапов С.А.), имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы:

приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также в гостиницах, расположенных в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

13. При исполнении настоящего постановления учитывать то, что в соответствии с пунктом 15 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы".

А.А.Травников







