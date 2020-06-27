Указ губернатора Оренбургской области от 26 июня 2020 года № 301-ук "О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук) следующие изменения:

1) пункт 2 указа изложить в новой редакции:

"2. С 18 марта 2020 года:

запретить проведение на территории Оренбургской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий независимо от численности участников, за исключением мероприятий, связанных с подготовкой к проведению и проведением единого государственного экзамена, а также с выдвижением кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области;

отменить проведение запланированных на территории Оренбургской области мероприятий с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации.";

2) пункт 8 дополнить подпунктом 8.21 следующего содержания:

"8.21. Лицам 65 лет и старше обеспечить с 15 по 19 июня 2020 года включительно самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Действие настоящего подпункта не распространяется на: руководителей предприятий, организаций, учреждений;

сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

работников здравоохранения.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего указа, который вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года, и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







