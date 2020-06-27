Указ губернатора Псковской области от 26 июня 2020 года № 116-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 26 июня 2020 г. № 1171, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 22 июня 2020 г. № 1143" дополнить словами ", от 26 июня 2020 г. № 1171";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 14 июля 2020 г.";

3) в подпункте 1 пункта 2:

а) в абзаце первом подпункта "а" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

б) в подпункте "б" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) по 14 июля 2020 г. посещение гражданами ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, не относящихся к библиотекам. Указанный запрет не распространяется на случаи:

посещения таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

проведения без участия зрителей репетиций, позволяющих при их проведении обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий и количеством не более пятнадцати человек при проведении репетиции на улице, не более десяти человек при проведении репетиции в помещениях организации;";

г) в подпункте "г" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

д) в подпункте "ж" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

е) подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) по 14 июля 2020 г. посещение гражданами стадионов, открытых спортивных площадок. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на случаи:

проведения на улице индивидуальных тренировок, групповых тренировок с количеством не более пятнадцати человек без использования уличного спортивного оборудования спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами, физкультурно-спортивными организациями, созданными Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

сквозного прохода граждан через указанные объекты;

осуществления гражданами индивидуальных занятий физической культурой и спортом, групповых занятий физической культурой и спортом с количеством не более пятнадцати человек и без использования уличного спортивного оборудования;";

ж) в подпункте "и" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

4) в абзаце первом подпункта "б" подпункта 2 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

5) в подпункте 3 пункта 2:

а) в абзаце первом слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) деятельность СПА-салонов, соляриев, саун, бань, за исключением бань, находящихся в собственности муниципальных образований Псковской области, бань, оказывающих социально-бытовые услуги населению на основании заключенных с органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области договоров (далее - муниципальные бани);";

в) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) посещение гражданами физкультурно-спортивных организаций, созданных Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивные организации), за исключением посещения спортивных организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей, а также случаев проведения спортивными организациями индивидуальных тренировок на улице, групповых тренировок на улице с количеством не более пятнадцати человек без использования уличного спортивного оборудования, индивидуальных тренировок или групповых тренировок (за исключением тренировок по контактным видам спорта) с количеством не более пятнадцати человек в помещениях спортивной организации с выполнением Рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 25 мая 2020 г.;";

г) в подпункте "ж" слова "в период по 30 июня 2020 г." исключить;

д) подпункт "з" признать утратившим силу;

е) подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий туроператорами, турагентами, экскурсоводами, гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками. Указанное ограничение не распространяется на проведение:

на улице индивидуальных экскурсий, групповых экскурсий с количеством не более десяти человек с соблюдением дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), а в случае невозможности соблюдения данной дистанции - с обязательным ношением одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов;

в помещении индивидуальных экскурсий, групповых экскурсий с количеством не более пяти человек с соблюдением дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и обязательным ношением одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов;";

6) в подпункте 4 пункта 2:

а) в абзаце первом подпункта "а" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

б) в подпункте "б" слова "период по 30 июня 2020 г." заменить словами "периоды по 14 июня 2020 г., с 15 июня по 28 июня 2020 г., с 29 июня по 30 июня 2020 г.";

в) в абзаце первом подпункта "д" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

г) в абзаце первом подпункта "д.1" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

д) в абзаце первом подпункта "е" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

7) в абзаце первом подпункта 5.1 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

8) в подпункте 5.2 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

9) в подпункте 6.3 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

10) в абзаце первом подпункта 7 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

11) в абзаце первом подпункта 8 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

12) в абзаце первом подпункта 8.2 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

13) в абзаце первом подпункта 8.3 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

14) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"9) в период по 14 июля 2020 г. организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, проводить в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств влажную уборку мест общего пользования, в том числе лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и мусоросборных камер, перил лестниц, с периодичностью, установленной в договоре управления многоквартирным домом (решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решении застройщика) в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, и Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290;";

15) подпункты 12 и 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"12) организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим парикмахерские и косметические услуги, в период по 14 июля 2020 г. осуществлять деятельность в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи и с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта и Рекомендаций по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.2.0173/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 21 апреля 2020 г.;

13) спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам в период по 14 июля 2020 г. осуществлять деятельность в режиме проведения на улице индивидуальных тренировок, групповых тренировок с количеством не более пятнадцати человек без использования уличного спортивного оборудования и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также в помещениях спортивного клуба, фитнес-клуба, фитнес-центра при количестве посетителей не более 50 процентов от общей вместимости спортивного клуба, фитнес-клуба, фитнес-центра, с выполнением следующих условий:

а) проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств:

всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей), лежаков, скамеек общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - каждые 2 часа;

спортивного инвентаря и оборудования - после каждого посетителя;

иных помещений общего пользования - каждые 4 часа;

б) предоставление посетителям только упакованных напитков;

в) выполнение пунктов 1 - 5, 7 - 13, подпунктов 14.1, 14.2, 14.4 пункта 14, пункта 16 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 04 июня 2020 г.;";

16) в абзаце первом подпункта 14 пункта 2 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

17) пункт 2 дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания:

"18) муниципальным баням оказывать исключительно услуги по помывке с количеством посетителей не более 50 процентов от общей вместимости муниципальной бани с обязательным выполнением Рекомендаций по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 19 мая 2020 г.;

19) музеям, музеям-заповедникам осуществлять деятельность при условии проведения индивидуальных экскурсий, групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обязательным выполнением Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 10 июня 2020 г.";

18) в подпункте 1 пункта 3 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

19) в абзаце первом пункта 3.1 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

20) в абзаце первом пункта 6 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

21) в подпункте 1 пункта 11:

а) в подпункте "а" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

б) в абзаце первом подпункта "б" слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.";

22) в абзаце первом подпункта 1 пункта 12 слова "30 июня 2020 г." заменить словами "14 июля 2020 г.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 27 июня 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







