Указ губернатора Псковской области от 26 июня 2020 года № 117-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 26 июня 2020 г. № 1171, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) подпункт "б" подпункта 4 признать утратившим силу;

б) подпункт "б" подпункта 6 признать утратившим силу;

в) подпункт 6.1 признать утратившим силу;

г) подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:

"6.2) рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области, оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции работникам из числа граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, беременным работницам, изъявившим желание соблюдать режим самоизоляции, в том числе путем предоставления с сохранением заработной платы отпуска или работы на дому;";

2) абзац первый и подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. В период по 14 июля 2020 г. рекомендовать гражданам:

1) в возрасте старше 65 лет, гражданам, которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, а также беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах;";

3) в подпунктах 1 - 4 пункта 13 слова "подпунктом "б" подпункта 4 пункта 2," исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 01 июля 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







