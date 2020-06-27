Радикальный вариант модернизации БТР-50 представили в Иране

В Иране продемонстрировали образцы модернизированной советской бронетанковой техники. Наибольший интерес вызвала радикальная доработка гусеничного бронетранспортера БТР-50ПК.

New from Iran: an upgraded BTR-50 dubbed "Makran". It has additional side and frontal armour, a new driver's periscope/cupola, and an unmanned turret with a 2A42 30mm gun, laser range finder, infrared sensor. The vehicle also seems to be capable of firing ATGMs. pic.twitter.com/1o5HRCFoqJ — Aᴍɪʀ (@AmirIGM) June 27, 2020

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, на нем было смонтировано впервые показанное самостоятельно созданное в этой стране необитаемое боевое отделение.

В качестве основного вооружения применена 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов. С ней спарен 7,62-мм пулемет, имеющий боезапас в 2000 патронов. Возможна установка комплекта противотанковых управляемых ракет.

Система управления огнем имеет лазерный дальномер и тепловизионный канал, значительно улучшающий возможности ведения боевых действий ночью. Также усилена бронезащита. Вероятно, старый двигатель заменен на новый, более мощный.

Известно, что "пятидесятые" в настоящее время выведены из войск и находятся на хранении. Не исключено, что часть таких машин модернизируют..

🔴 مکران هم نام پروژه بهینه‌سازی BTR-50 در #سپاه است که برجک جدید با سایت اپتیکی ترمال و استابلایز روی آن نصب شده و امروز رونمایی شد. pic.twitter.com/G77wd2rcx4 — Mohammad Shaltouki (@mshaltouki) June 27, 2020

Что касается боевого отделения, его можно устанавливать на другие типы имеющихся в иранских вооруженных силах БТР и БМП.

Основной боевой танк Т-72М1 получил новый прицельный комплекс, усиленную бронезащиту, дистанционно управляемую турель для 12,7-мм пулемета, а также тепловизор для механика-водителя.

На колесный четырехосный БТР-60ПБ установили навесную динамическую защиту типа "Контакт" и боевой модуль с 23-мм пушкой.