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27.06.2020,  
21:17
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Радикальный вариант модернизации БТР-50 представили в Иране

В Иране продемонстрировали образцы модернизированной советской бронетанковой техники. Наибольший интерес вызвала радикальная доработка гусеничного бронетранспортера БТР-50ПК.

Фото: Отдых, Рыбалка и многое другое / youtube.com
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Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, на нем было смонтировано впервые показанное самостоятельно созданное в этой стране необитаемое боевое отделение.

В качестве основного вооружения применена 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов. С ней спарен 7,62-мм пулемет, имеющий боезапас в 2000 патронов. Возможна установка комплекта противотанковых управляемых ракет.

Система управления огнем имеет лазерный дальномер и тепловизионный канал, значительно улучшающий возможности ведения боевых действий ночью. Также усилена бронезащита. Вероятно, старый двигатель заменен на новый, более мощный.

Известно, что "пятидесятые" в настоящее время выведены из войск и находятся на хранении. Не исключено, что часть таких машин модернизируют..

Что касается боевого отделения, его можно устанавливать на другие типы имеющихся в иранских вооруженных силах БТР и БМП.

Основной боевой танк Т-72М1 получил новый прицельный комплекс, усиленную бронезащиту, дистанционно управляемую турель для 12,7-мм пулемета, а также тепловизор для механика-водителя.

На колесный четырехосный БТР-60ПБ установили навесную динамическую защиту типа "Контакт" и боевой модуль с 23-мм пушкой.

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