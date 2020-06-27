Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 26 июня 2020 года № 199 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:
1) в пункте 3:
в абзаце первом слова "по 30 июня 2020 года" заменить словами "по 10 июля 2020 года";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"бассейнов, аквапарков и кинотеатров.";
2) в пункте 6 слова "по 30 июня 2020 года" заменить словами "по 10 июля 2020 года";
3) абзацы второй и третий пункта 7 признать утратившими силу;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Рекомендовать руководителям религиозных организаций рассмотреть возможность введения ограничений на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, а равно используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.";
5) в приложении 4:
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие гостиничные услуги.";
после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.";
после абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Реабилитационные центры.";
после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Фитнес-центры.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров
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