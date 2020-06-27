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27 июня 2020 г.

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 26 июня 2020 года № 199 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В целях предотвращения распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:

1) в пункте 3:

в абзаце первом слова "по 30 июня 2020 года" заменить словами "по 10 июля 2020 года";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"бассейнов, аквапарков и кинотеатров.";

2) в пункте 6 слова "по 30 июня 2020 года" заменить словами "по 10 июля 2020 года";

3) абзацы второй и третий пункта 7 признать утратившими силу;

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Рекомендовать руководителям религиозных организаций рассмотреть возможность введения ограничений на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, а равно используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.";

5) в приложении 4:

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

"Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие гостиничные услуги.";

после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.";

после абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Реабилитационные центры.";

после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"Фитнес-центры.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров



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