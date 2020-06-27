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27.06.2020 17:15
Рубрика: Спорт

Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч с "Барселоной"

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Российский нападающий Федор Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч 32-го тура чемпионата Испании дома против "Барселоны".

С первых минут у хозяев появятся: Рубен Бланко, Кевин Васкес, Джозеф Айду, Хорхе Саенс, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Джакобо Гонсалес, Браис Мендес, Яго Аспас, Денис Суарес, Федор Смолов.

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Что касается "Барселоны", то примечательно, что в запасе каталонцев остался Антуан Гризманн. Зато с первых минут выйдет лидер и капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Полностью стартовый состав гостей выглядит следующим образом: Марк-Андре Тер Стеген, Самуэль Юмтити, Жерар Пике, Семеду, Жорди Альба, Рикард Пуч, Артуро Видаль, Ансу Фати, Иван Ракитич, Луис Суарес, Лионель Месси.

Благодаря двум победам подряд "Сельта" поднялась на 16-е место в турнирной таблице испанского первенства (33 очка в активе). Отрыв от зоны вылета составляет семь очков. Ну а "Барселона" продолжает гонку за "золото" с "Реалом". Обе команды набрали по 68 баллов, но мадридский клуб впереди за счет личных встреч.

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