Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч с "Барселоной"

Российский нападающий Федор Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч 32-го тура чемпионата Испании дома против "Барселоны".

С первых минут у хозяев появятся: Рубен Бланко, Кевин Васкес, Джозеф Айду, Хорхе Саенс, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Джакобо Гонсалес, Браис Мендес, Яго Аспас, Денис Суарес, Федор Смолов.

Что касается "Барселоны", то примечательно, что в запасе каталонцев остался Антуан Гризманн. Зато с первых минут выйдет лидер и капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Полностью стартовый состав гостей выглядит следующим образом: Марк-Андре Тер Стеген, Самуэль Юмтити, Жерар Пике, Семеду, Жорди Альба, Рикард Пуч, Артуро Видаль, Ансу Фати, Иван Ракитич, Луис Суарес, Лионель Месси.

Благодаря двум победам подряд "Сельта" поднялась на 16-е место в турнирной таблице испанского первенства (33 очка в активе). Отрыв от зоны вылета составляет семь очков. Ну а "Барселона" продолжает гонку за "золото" с "Реалом". Обе команды набрали по 68 баллов, но мадридский клуб впереди за счет личных встреч.