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Рубрика: Общество

Сотрудникам посольства РФ в США начали угрожать после статьи в газете

Посольство РФ в США обеспокоено ситуацией, когда фейковые новости в американских СМИ приводят к угрозам в адрес российских дипломатов. "Мы требуем принять эффективные меры", - попросили сотрудники диппредставительства, напомнив о международных обязательствах в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Фото: REUTERS/Eric Miller
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Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы платила боевикам за нападения на американцев в Афганистане. При этом никаких доказательств предоставлено не было. Авторы статьи ссылались на анонимных представителей американской разведки.

После публикации один из пользователей Twitter начал угрожать российским дипломатам. В сообщении, которое стало ответом на эти действия, подчеркивается, что вышедший материал - чистой воды провокация. "Прекратите создавать фейковые новости", - с такими словами сотрудники посольства обратились к руководству печатного издания.

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