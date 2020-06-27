Постановление губернатора Ставропольского края от 25 июня 2020 года № 266 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности"

Новости

Фото: На Кубани прошел набор призывников в Президентский полк 20:25
Федор Смолов забил в одном сезоне "Реалу" и "Барселоне" 20:16
Портал LIFE покажет документальный фильм "Бесспорные территории" 20:12
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле 20:06
Опыт Москвы по наблюдению за голосованием оценили эксперты из 15 стран 20:05
Под Тулой завели дело после исчезновения 13-летней девочки 19:52
Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров 19:49
В Вологодской области сняли на видео смерч 19:47
Украина отменила защитные меры для импорта минеральных удобрений 19:39
В Анапе нашли двоих человек, которых унесло в море 19:39
Федор Смолов забил гол в ворота "Барселоны" 19:31
Видео: Капитана Америку 5 минут бьют по лицу 18:31
Что порой продают дилеры в trade-in. Или как не купить премиум-"ведро" 18:24
Стоимость заключительного участка трассы М11 больше 60 млрд рублей 18:22
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде 18:21
На Урале мужчина застрелил хаски на глазах у хозяйки 18:05
В США ситуацию с коронавирусом назвали "серьезной проблемой" 18:00
Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию 17:57
Данилин: Общероссийское голосование в целом проходит позитивно 17:50
В Ингушетии врачи провели операцию под светом телефонного фонарика 17:50
Бывшая жена написала на Марата Башарова заявление в полицию 17:39
Чернышенко: Отмена справки об отсутствии COVID-19 повысит спрос на санатории 17:34
Кислицына: Электронное голосование - это удобно 17:33
Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч с "Барселоной" 17:15
Экспериментальный ручной пулемет Калашникова показали на видео 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 июня 2020 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 25 июня 2020 года № 266 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова "до 00 часов 00 минут 01 июля 2020 года" заменить словами "до особого распоряжения".

1.2. Пункт 13 признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией