Постановление губернатора Ставропольского края от 25 июня 2020 года № 266 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова "до 00 часов 00 минут 01 июля 2020 года" заменить словами "до особого распоряжения".

1.2. Пункт 13 признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







