Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Украины к тюремному сроку

Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил экс-депутата Верховной Рады III-VIII созывов Николая Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы за отмывание денег на сумму 2,8 миллиона евро. Близкий соратник бывшего премьера Арсения Яценюка должен пробыть за решеткой 12 месяцев, сообщает портал strana.ua.

Уголовная палата Федерального уголовного суда вынесла свой вердикт в городе Беллинцона. Мартыненко признали виновным в отмывании средств через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группировки. В декабре 2019 года швейцарская прокуратура предъявила экс-нардепу обвинение в отмывании денег.

Судебные процессы по бывшему депутату шли и на Украине. На них присутствовали парламентарии и министры, которые пытались давить на суд. В 2018 году Специальная антикоррупционная прокуратура обвинила Мартыненко и еще пятерых человек в завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом" при заключении контрактов по поставке оборудования и по покупке и продаже уранового концентрата.