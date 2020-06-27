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27 июня 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 26 июня 2020 года № 509 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 18.06.2020) следующие изменения:

в пункте 1 в абзаце втором слово "граждан" заменить словом "гражданам", слова "по 26.06.2020" заменить словами "по 02.07.2020";

в пункте 11:

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце шестом слова "по которым возобновлены всероссийские спортивные соревнования" исключить;

дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Организации, осуществляющие деятельность музеев всех видов, предоставляют услуги одиночным посетителям по предварительной записи.";

в пункте 11.2 в абзаце первом слова "по 26.06.2020" заменить словами "по 02.07.2020";

пункты 11.6, 11.7 признать утратившими силу;

в пункте 15:

в абзаце первом слова "организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования," исключить;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в очной форме индивидуально и (или) в группах (численностью не более 10 человек);";

дополнить абзацем следующего содержания:

"С 29.06.2020 до особого распоряжения руководителям организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить осуществление деятельности организаций в режиме малых групп (численностью не более 10 человек).";

пункт 15.2 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27.06.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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