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В США в перестрелке убит рэпер Huey

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    27.06.2020, 14:39
Текст:   Олег Усков

32-летний американский рэпер из Сент-Луиса Лоуренс Фрэнкс-младший, выступавший как Huey, погиб в четверг около полуночи в перестрелке с участием как минимум десятка человек.

Еще один участник инцидента, разгоревшегося около дома Huey, находится в больнице, сообщает FOX.

О причинах конфликта ничего не известно. Полиция предлагает всем, кто располагает какой-либо информацией о проблеме, связаться с управлением.

Фрэнкс родился 1 января 1989 года. Музыкант был подписан лейблом Jive и в 2006-м выпустил свою самую прославленную запись - дебютный сингл Pop, Lock and Drop It.

На следующий год вышел первый альбом исполнителя - Notebook Paper. Вторая пластинка рэпера, Redemption, датирована 2010-м.

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