В США в перестрелке убит рэпер Huey

32-летний американский рэпер из Сент-Луиса Лоуренс Фрэнкс-младший, выступавший как Huey, погиб в четверг около полуночи в перестрелке с участием как минимум десятка человек.

Еще один участник инцидента, разгоревшегося около дома Huey, находится в больнице, сообщает FOX.

О причинах конфликта ничего не известно. Полиция предлагает всем, кто располагает какой-либо информацией о проблеме, связаться с управлением.

Fuckin R.I.P baby Huey man that shit tragic this nigga really brought the dancer outa a whole generation pic.twitter.com/Vs0kvPJABM — 𝐤𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐮𝐛𝐢𝐚|𝐁𝐋𝐌🇩🇴 (@soldiosafro) June 26, 2020

Фрэнкс родился 1 января 1989 года. Музыкант был подписан лейблом Jive и в 2006-м выпустил свою самую прославленную запись - дебютный сингл Pop, Lock and Drop It.

На следующий год вышел первый альбом исполнителя - Notebook Paper. Вторая пластинка рэпера, Redemption, датирована 2010-м.