Указ губернатора Владимирской области от 26 июня 2020 года № 178 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.2. Обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры (за исключением музеев и библиотек), выставочных центрах и архивах.".

1.2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Продлить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше с 29 июня по 12 июля 2020 года с возможным последующим продлением на периоды не более 14 календарных дней каждый.".

1.3. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Рекомендовать местным администрациям установить режим посещения гражданами парков, скверов и других мест отдыха и организовать проведение акарицидных обработок мест отдыха.".

1.4. Пункт 35 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) посещения парков, скверов и других мест отдыха при условии соблюдения социального дистанцирования и требований подпункта 5.1 пункта 5 настоящего Указа.".

1.5. Пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Временно до отмены режима повышенной готовности восстановить работу организаций (учреждений) культуры с целью обслуживания зданий, помещений и без оказания услуг населению (за исключением музеев и библиотек) при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







