Указ губернатора Владимирской области от 26 июня 2020 года № 179 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ограничения, установленные пунктами 1, 2 Указа, не распространяются на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляемую дистанционно, и применяются в части, не противоречащей требованиям Указа Губернатора области от 17.03.2020 №38 "О введении режима повышенной готовности".".

1.2. В приложении № 1:

1.2.1. Пункт 1.3 исключить.

1.2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93.2, 93.21, 93.29, 93.29.2, 93.29.3,93.29.9"

1.2.3. Раздел 4 исключить.

1.3. Приложение № 2 к Указу дополнить пунктами 5-7 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 27.06.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 26.06.2020 № 179

5. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность музеев при условии: проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек; обеспечения социальной дистанции между группами и посетителями не менее 1,5 метра; соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.06.2020 МР 3.1/2.1.0194-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях" 91.02

6. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта, отдыха и развлечений при условии: запрета функционирования плавательных бассейнов, плавательных клубов и пляжей; - запрета проведения физкультурных и спортивных массовых мероприятий; - запрета на предоставление услуг общественного питания, готовой пищевой продукции (блюд) в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах; соблюдения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)" 93.1,93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.29.1

7. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, при условии ограничения деятельности по реализации туристского продукта, связанного с перевозкой, размещением, экскурсионным обслуживанием и т.п. по территории Владимирской области и возможностью реализации туристского продукта для посещения территорий субъектов Российской Федерации, соответствующих критериям для открытия и благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке 79







