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27 июня 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 26 июня 2020 года № 180 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" изменение, исключив в пункте 2 приложения № 2 коды ОКВЭД видов деятельности 47.82, 47.89.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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