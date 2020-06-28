Указ губернатора Архангельской области от 26 июня 2020 года № 95-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 26 июня 2020 г. № 95-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В пункте 2:

1) подпункт 9 после слов "его функций" дополнить словами ", информирование граждан о вносимых в Конституцию Российской Федерации поправках, а также оказание содействия в проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации";

2) подпункт 17 дополнить словами ", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

2. Дополнить новым пунктом 31 следующего содержания:

"31. В целях применения пункта 2(1) и абзаца шестого пункта 8 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 876, в рамках реализации пункта 3 настоящего указа установить следующие периоды действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима изоляции лицами в возрасте 65 лет и старше:

с 15 по 28 июня 2020 года;

с 29 июня по 12 июля 2020 года.".

3. Абзац четвертый пункта 4 дополнить словами ", а также на добровольческую (волонтерскую) деятельность по информированию граждан о вносимых в Конституцию Российской Федерации поправках, оказанию содействия в проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".







