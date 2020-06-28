В Москве открыли памятник футболисту "Спартака" Федору Черенкову

Памятник Федору Черенкову на Троекуровском кладбище.— Артем Локалов (@lokalov) June 28, 2020
Сегодня памятник открывают официально.
Фотографирует Сергей Шавло, игравший за "Спартак" вместе с Федором Федоровичем. pic.twitter.com/yOCq8R89SJ
Черенков - трехкратный чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр. Он один из самых известных футболистов в истории не только "Спартака", но и всего советского футбола. Его называют Народным футболистом.
На открытие монумента собралось около трехсот человек.
- Папа абсолютно такой, каким был в жизни, - сказала дочь Федора Черенкова Анастасия о памятнике. - Спасибо клубу "Спартак", болельщикам и, конечно, скульптору Наталье Опиок.
- Над памятником мы работали с Анастасией. Она - душа нашего процесса. Ее энтузиазм и неравнодушие давали мне силы, - отметила Наталья Опиок.
Сергей Родионов, игравший вместе с Федором Черенковым, назвал памятник шедевром, а еще один одноклубник Федора Черенкова Сергей Шавло добавил: "Мне по душе именно этот памятник Федору, а не тот, который установлен возле стадиона".
Анастасия Черенкова о памятнике отцу, который сегодня открыли на Троекуровском кладбище:— Артем Локалов (@lokalov) June 28, 2020
Он абсолютно такой! pic.twitter.com/RO20cPmNnV