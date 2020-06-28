В Москве открыли памятник футболисту "Спартака" Федору Черенкову

Монумент легенде "Спартака" открыт на Троекуровском кладбище, где Федор Черенков был похоронен в 2014 году.

Памятник Федору Черенкову на Троекуровском кладбище.



Сегодня памятник открывают официально.



Фотографирует Сергей Шавло, игравший за "Спартак" вместе с Федором Федоровичем. pic.twitter.com/yOCq8R89SJ — Артем Локалов (@lokalov) June 28, 2020

Черенков - трехкратный чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр. Он один из самых известных футболистов в истории не только "Спартака", но и всего советского футбола. Его называют Народным футболистом.

На открытие монумента собралось около трехсот человек.

- Папа абсолютно такой, каким был в жизни, - сказала дочь Федора Черенкова Анастасия о памятнике. - Спасибо клубу "Спартак", болельщикам и, конечно, скульптору Наталье Опиок.

- Над памятником мы работали с Анастасией. Она - душа нашего процесса. Ее энтузиазм и неравнодушие давали мне силы, - отметила Наталья Опиок.

Сергей Родионов, игравший вместе с Федором Черенковым, назвал памятник шедевром, а еще один одноклубник Федора Черенкова Сергей Шавло добавил: "Мне по душе именно этот памятник Федору, а не тот, который установлен возле стадиона".