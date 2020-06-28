Омич, голосовавший по поправкам в Конституцию, выиграл автомобиль

Омский избиратель Валерий Кулик стал обладателем нового отечественного автомобиля LADA Granta. Вместе с женой он принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. А после, в рамках социальной акции, вытянул счастливый купон.

Супруга выиграла бесплатную автомойку, а глава семейства - машину. И сегодня в автосалоне ему вручили ключи.

Это уже второе авто, выигранное омскими избирателями. В розыгрыше еще три автомобиля.

Всего омичи, голосующие за поправки, могут выиграть около 50 тысяч ценных подарков. В их числе - четыре квартиры, 42 электросамоката, 30 смартфонов, 82 телевизора, 52 стиральных машины, 20 ноутбуков, 47 холодильников, 42 морозильные камеры, 200 шуруповертов, 500 часов, 264 пылесоса, 264 чайника, 84 хлебопечи, 196 фенов, 164 утюгов, 64 шлифовальных машинки, 530 сковород, 200 тостеров, 820 портативных колонок, 346 портативных зарядок, 138 мясорубок, 1320 наушников JBL, 32 мотокультиватора, 90 кухонных комбайнов, 210 дрелей, 52 мойки, 20 тысяч детских игрушек и многое другое.

Социальная акция "Мой регион" будет проходить вплоть до 1 июля, - сообщает Союз организаций торговли Омской области.