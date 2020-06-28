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28.06.2020,  
11:13
Текст:  Антон Валагин

Атомную подлодку "Казань" передадут ВМФ в 2020 году

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

ВМФ России получит атомный подводный ракетоносец "Казань" в декабре 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

- Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре, - сказал Рахманов.

Фото: Министерство обороны РФ
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Изначально ввод в строй АПЛ "Казань" планировался на 2019 год, но был отложен из-за необходимости дополнительных испытаний. Подлодка построена по усовершенствованному проекту "Ясень-М" и, как и в случае с АПЛ "Князь Владимир" (головная субмарина проекта "Борей-А"), из-за обилия новых систем испытания затянулись.

Бортовая аппаратура "Казани" построена на российской элементной базе из отечественных материалов. Оптимизированы обводы корпуса подлодки, увеличено количество пусковых модулей для крылатых ракет: 10 против 8. В каждую установку можно зарядить четыре крылатые ракеты "Оникс" или пять "Калибров". После завершения испытаний арсенал субмарины пополнят гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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