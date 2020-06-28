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28.06.2020 13:00
Рубрика: В мире

Тестовые летные испытания Boeing 737 Max начнутся 29 июня

Текст: Александр Емельяненков
Федеральное управление гражданской авиации США совместно с компанией Boeing начинает в понедельник, 29 июня, тестовые летные испытания пассажирского лайнера Boeing 737 Max ​​для его повторной сертификации и возобновления эксплуатации - внутри страны и на международных линиях.
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Об этом, со ссылками на свои источники, сообщили одновременно Reuters и Wall Street Journal. По их сведениям, тренировочные испытания будут проведены в небе над штатом Вашингтон и займут ориентировочно три дня. Американская газета при этом отмечает, что если тестовые полеты пройдут успешно, Boeing 737 Max будет подвергнут дополнительным проверкам со стороны национального регулятора. А это еще несколько месяцев. В самой компании придерживаются оптимистичного сценария и надеются вернуть уже произведенные самолеты этой марки в эксплуатацию не позднее нынешнего декабря.

Фото: iStock
Boeing возобновит производство самолетов 737 MAX

К тому времени исполнится два года с момента крушения лайнера Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air, когда жертвами катастрофы стали 189 человек. Спустя полгода, в марте 2019-го, недалеко от города Дэбрэ-Зэйт в Африке разбился аналогичный самолет компании Ethiopian Airlines. Все находившиеся на борту 157 человек погибли.

Сразу после этого полеты Boeing 737 Max были приостановлены в США и еще примерно в 20 странах. По результатам расследования причин и обстоятельств двух тяжелых катастроф группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review), как отмечалось, выявила значительные недочеты при сертификации самолета этой модели, допущенные компанией Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

Среди прочего речь шла о том, что важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена в регулирующий орган не в полном объеме, а сам регулятор, напротив, "предоставил чрезмерные полномочия в процессе сертификации".

С осени прошлого года компания Boeing занималась устранением этих проблем, попутно обновляла программу обучения пилотов. И теперь глава FAA Стивен Диксон намерен лично пилотировать эту модель Boeing на тестовых проверках, "чтобы убедиться в ее безопасности".

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