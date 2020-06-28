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28.06.2020 14:39
Рубрика: Культура

В Германии начали открываться оперные театры

Текст: Северьян Цагарейшвили
Культурная жизнь в Европе продолжает пробуждаться от карантина. Еще в апреле в Германии частично возобновили работу такие культурные учреждения, как библиотеки, музеи и картинные галереи. Но с музыкальными организациями дело обстоит сложнее, ведь опасность заразиться, находясь рядом с другими зрителями на оперном спектакле, очень высока. Примерно через девять недель после введения ограничений меломаны могут снова послушать оперную музыку живьем, но с соблюдением мер безопасности: в частности, необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра и постоянно носить маску.
Берлинская государственная опера. Фото: A.Savin/ wikimedia.org Берлинская государственная опера. Фото: A.Savin/ wikimedia.org
Берлинская государственная опера. Фото: A.Savin/ wikimedia.org

Одной из первых открылась Берлинская государственная опера: ведущий театр страны показал "Золото Рейна" Рихарда Вагнера в постановке режиссера Джонатана Голуба. Масштабная опера немецкого гения, открывающая его грандиозную мифологическую тетралогию "Кольцо Нибелунга", прозвучала не в здании оперы, а в необычном формате open-air - на территории театральной парковки, рассчитанной на 175 зрителей. К тому же, четырехчасовую музыкальную драму пришлось немного сократить, а состав богатейшего вагнеровского оркестра был уменьшен до 22 человек.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni
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К полноценной жизни театр вернется только ближе к осени: 31 августа под управлением Даниэла Баренбоима будут исполнены симфонии Бетховена, а первой оперной постановкой в сентябре станет "Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса в режиссерской версии Ханса Нойенфельса.

Еще один знаменитый немецкий театр - Дрезденская опера - открылся для меломанов серией спектаклей и концертов, носящих символическое название "Начало". В отличие от Берлина, тут первой зазвучала итальянская музыка - опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди: главные партии в нем исполнили Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 330 зрителей услышали сокращенную полуторачасовую версию вердиевского шедевра. Интересно, что артистам, как и зрителям, приходилось на сцене соблюдать социальную дистанцию.

"Как раз та пара, которая по сюжету оперы должна быть разлучена", - иронично написал о звездных исполнителях партий Елизаветы и Дон Карлоса обозреватель немецкой газеты FAZ Михаэль Эрнст.

Концертная программа, которая продлится до начала летних каникул, прозвучит под управлением художественного руководителя Саксонской государственной капеллы Кристиана Тилеманна.

Баварская опера также открылась в первом летнем месяце: в стенах театра была исполнена монодрама современного английского композитора Питера Максвелла Дэвиса "8 песен безумного короля", либретто которой основано на текстах английского короля Георга III. Основной же сезон начнется первого сентября: это на три недели раньше, чем обычно.

Фото: Julia Wesely
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От карантина постепенно пробуждаются и менее известные театры по всей Германии. Одной из первых стала Государственная опера Висбадена в федеральной земле Гессен: там еще в конце мая для ограниченного числа зрителей состоялся живой концерт баритона Михаэля Фолле и сопрано Габриэлы Шерер, исполнивших арии и дуэты из опер Вагнера и Штрауса.

При этом некоторые крупные оперные дома, например, Гамбургская государственная опера, откроются только в сентябре: первый полноценный концерт под названием "Molto agitato", где будут исполнены сочинения Лигети, Брамса и других композиторов, запланирован на начало сентября, а первой оперной постановкой станет "Волшебная флейта" в декабре 2020 года.

Впрочем, немецким театрам беспокоиться о финансовых проблемах не стоит: еще в начале июня немецкое правительство выделило один миллиард евро на поддержку культурных учреждений. "Наша цель - спасти наш уникальный культурный ландшафт", - отметила Моника Грюттерс, уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.

Культура Театр Музыкальный театр

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