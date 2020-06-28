Выборы президента проходят в Польше

В Польше проходят выборы президента. Более 27 тысяч избирательных участков открылись в семь утра (08.00 по московскому времени) по всей стране. Голосование закончится в девять вечера (22:00 по московскому времени). Тогда же станут известны первые данные экзитполов.

Напомним, что, в связи с тем, что в Польше продолжается эпидемия коронавируса, и ежедневно в стране регистрируют сотни новых заболевших, нынешнее голосование было решено проводить, по выбору избирателей, на участках или по почте. Изначально президентские выборы должны были состояться 10 мая. Но тогда власти сочли, что отправлять на избирательные участки 30 миллионов поляков слишком рискованно, и хотели сделать голосование полностью дистанционным. Однако соответствующие поправки в избирательный кодекс "застряли" в верхней палате парламента, и были приняты всего лишь за три дня до первой даты выборов. За столь короткий срок подготовиться к первому в истории современной Польши почтовому голосованию, разумеется, было бы невозможно. Поэтому было решено не открывать избирательные участки 10 мая, а когда Государственная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися - объявить дату нового голосования.

В мае-июне в Польше постепенно ослабили ограничительные меры, введенные в начале эпидемии. Коснулось это и избирательного кодекса. Выборы решили проводить "по смешанному принципу" - те, кто находится на карантине или опасается скоплений людей, могли проголосовать по почте, а все остальные - на избирательных участках. В соответствии с принятыми парламентом новыми поправками в избирательный кодекс, все те, кто решил доверить свой голос Польской Почте, должны были не позже, чем за 12 дней до дня выборов, проинформировать об этом представителей своей избирательной комиссии. Те же, кто внезапно оказался на обязательном карантине, либо заболел или попал в больницу, могли уведомить избирком о своем участии в дистанционном голосовании за пять дней или за два дня - в зависимости от того, когда избиратель узнал о том, что не будет иметь возможности пойти на избирательный участок. Все они до пятницы 26 июня уже бросили конверты с полученными ранее бюллетенями в почтовые ящики. Эти конверты Почта Польши и те, кто решит передать их самостоятельно или через доверенных лиц, в воскресенье будут свозить на избирательные участки, где идет обычное голосование.

Напомним, что на пост президента Польши претендуют 11 кандидатов. Большинство из них автоматически стали кандидатами на новых выборах, после того как голосование 10 мая не состоялось. Однако по-настоящему опасный соперник у действующего президента Анджея Дуды появился лишь в июне: кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковски сменил вице-спикера нижней палаты парламента Малгожату Кидаву-Блоньску. Пани Малгожата - опытный политик, в 2010 году была официальным представителем избирательного штаба победившего тогда на выборах президента Бронислава Коморовского. Тогда она рассказывала в интервью "РГ": "Победу принесла новая тактика: мы отказались от массированной рекламы, от билбордов и сосредоточились на непосредственном общении с избирателями. Не только сам Бронислав Коморовский исколесил всю Польшу, проехал тысячи километров, но и наши волонтеры на 20 автобусах выехали в регионы. В первом туре они объехали 500 городов, во втором - немного больше". Однако рейтинги Кидавы-Блоньской были слишком низкими. Все опросы в середине мая сулили действующему президенту Анджею Дуде, которого поддерживает правящая партия "Право и справедливость", победу в первом туре. Неудивительно, что оппозиционная "Гражданская коалиция" воспользовалась возможностью сменить кандидата. Выбор пал на молодого харизматичного мэра Варшавы Тшасковского, который в 2018 году завоевал симпатии более полумиллиона варшавян. За полтора месяца он набрал более 20 процентов голосов, а действующий глава государства располагает 45 процентами. Ожидается, что именно Тшасковски, а также независимый кандидат Шимон Холовня, отнимут больше всего голосов у Анджея Дуды.

На выборах главы государства побеждает тот кандидат, за которого проголосовали больше половины избирателей, а сегодня это, судя по данным опросов, маловероятно. Эксперты полагают, что итоги президентских выборов можно будет подвести лишь после второго тура, который, скорее всего, пройдет 12 июля. И вот тут борьба будет очень напряженной. Если верить опросам, действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковсий могут набрать почти одинаковое количество голосов. Значение будет иметь каждый голос.

Что же касается первого тура, по данным центра исследований общественного мнения CBOS, проголосовать на выборах 28 июня хотели бы рекордные 86 процентов опрошенных поляков, а твердо собираются это сделать 76 процентов. В реальности, как подчеркивают аналитики центра, все решат не только политические предпочтения, но и эпидемическая ситуация в каждом конкретном районе страны, а также с опозданием начавшийся в Польше сезон отпусков.