Закавказские Фермопилы: 210 лет назад русские войска взяли крепость Мегри

Сегодня исполняется 210 лет невероятному подвигу полковника Петра Котляревского. 28 июня 1810 года с отрядом из 400 человек он захватил неприступную крепость Мегри с гарнизоном из двух тысяч персов. Потери среди егерей 17-го полка составили 35 солдат и офицеров, а иранские войска лишились свыше 300 солдат.

Звезда уроженца Харьковской губернии Петра Котляревского взошла во время русско-персидской войны. В 1810 году ему было предписано с одним батальоном егерей занять "закавказские Фермопилы", так историки XIX века называли Мегри. К этой же позиции устремилась 10-тысячная персидская армия Абасс-Мирзы. Узнав об этом главнокомандующий в Грузии генерал Тормасов приказал отступать, но было поздно.

"Идущему вперед одна пуля в грудь или в лоб, а бегущему назад - десять в спину", - говорил Петр Котляревский.

В Мегри вели две дороги, которые были преграждены засеками и прикрывались неприятельскими батареями. Действовать стремительно было правилом 28-летнего военачальника, он повел свой отряд по горным тропам. Тяжелый поход по скалам продолжался двое суток, но егерям удалось незаметно для персов выйти на исходные позиции к урочищу Гяллору.

"Скрываться далее было невозможно, и Котляревский, оставив здесь вьючный обоз и все тяжести, в тот же день в три часа пополудни двинулся вперед для атаки" , - пишет военный историк, генерал-майор Евгений Никитенко.

Подступы к Мегри защищались укреплениями и батареями на господствующих высотах. Русский отряд наступал тремя колоннами: 150 егерей под начальством майора Дьячкова направлены были на высоты левого берега реки Мегри. 100 егерей капитана Абхазова должны были двигаться по долине, а сам Котляревский и 150 егерей атаковали наиболее сильную часть неприятельской позиции - на правом берегу реки.

Из-за численного превосходства противника сбить его стремительным штурмом не удалось, и Котляревский решил атаковать повторить атаку ночью. В преддверии рассвета егеря снова двинулись на штурм. Особенно ожесточенный бой разыгрался у горы Сабет, где на скалистом утесе расположилась орудийная батарея. Взять горную позицию без лестниц и артиллерии у егерей не было возможности, и Котляревский приказал ее блокировать. Без воды и продовольствия персы продержались лишь двое суток.

Персидский гарнизон был полностью разгромлен, но Петр Котляревский получил в ночном бою тяжелое ранение. К счастью, полковник выжил и совершил еще немало подвигов в Закавказье. Награду за Мегри - Георгиевский крест 4-й степени он ценил всегда выше других отличий, полученных им впоследствии, и никогда не расставался с ним.