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Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Новости
    29.06.2020, 16:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом. Как передает РЕН ТВ, в полицию обратилась актриса Яна Третьяк.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 28 июня, когда во время ссоры артист "рассвирепел, схватил нож" и поранил лицо женщины.

По факту проводится проверка.

Третьяк родился в 1977 году. В 2006-м окончил актерский факультет Санкт-Петербургской Государственной Академии Театрального Искусства, далее - ТИ имени Щукина.

Работал в театре "Пушкинская школа", Санкт-Петербург, московских театрах "Театральный ОсобнякЪ" и "Шалом".

Сниматься начал в нулевые: "Улицы разбитых фонарей", "Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева", "Адвокат", "Вы заказали убийство", "Преступление будет раскрыто", "УГРО. Простые парни", "Ментовская сага", "Мент в законе", "Последний мент", так далее.

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