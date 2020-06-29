Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом. Как передает РЕН ТВ, в полицию обратилась актриса Яна Третьяк.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 28 июня, когда во время ссоры артист "рассвирепел, схватил нож" и поранил лицо женщины.

По факту проводится проверка.

Третьяк родился в 1977 году. В 2006-м окончил актерский факультет Санкт-Петербургской Государственной Академии Театрального Искусства, далее - ТИ имени Щукина.

Работал в театре "Пушкинская школа", Санкт-Петербург, московских театрах "Театральный ОсобнякЪ" и "Шалом".

Сниматься начал в нулевые: "Улицы разбитых фонарей", "Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева", "Адвокат", "Вы заказали убийство", "Преступление будет раскрыто", "УГРО. Простые парни", "Ментовская сага", "Мент в законе", "Последний мент", так далее.