Распоряжение правительства Челябинской области от 26 июня 2020 года № 460-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 30 июня 2020 года" заменить словами "по 12 июля 2020 года";

2) в абзаце первом пункта 5 слова "по 30 июня 2020 года" заменить словами "по 12 июля 2020 года";

3) пункт 6 признать утратившим силу;

4) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:

"16. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, проживающим на территории Челябинской области, с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года соблюдать режим самоизоляции и ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом.";

5) в подпункте 2 пункта 21 слова "30 июня 2020 года" заменить словами "12 июля 2020 года".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего распоряжения распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер







