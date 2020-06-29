Дело экс-главы НПО "Космос" о невыплате зарплаты направлено в суд

Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела против президента НПО "Космос". Прокуратура с доказательствами согласилась.

Дело, которое сегодня отправили в суд, вело Главное следственное управление СКР. Андрея Чернякова обвинили в совершении преступления по статье Уголовного кодекса РФ -"полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации".

По версии следствия, в 2013-2014 годах Андрей Черняков был президентом ООО "НПО "Космос" и фактическим руководителем дочерней организации ООО "Космос Спецстрой". Следствие заявило, что "при наличии реальной возможности он не обеспечил полную выплату 1204 работникам дочерней организации заработной платы на сумму свыше 182 миллионов рублей".

Как только началось расследование, Черняков скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск. После задержания в 2017 году в Польше Черняков был экстрадирован в Россию. Случилось это спустя два года после задержания.

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете сказали, что "в целях защиты прав потерпевших и обеспечения им полного возмещения вреда, причиненного преступлением, следствием приняты все предусмотренные законом меры, в рамках которых установлено имущество Андрея Чернякова на сумму 365 миллионов рублей, и на него по ходатайству следователя судом наложен арест".