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Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение"

Новости
    29.06.2020, 16:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский певец, актер, телеведущий и продюсер Филипп Киркоров положительно отозвался о только что вышедшей комедии "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga". В которой условного Киркорова, представителя от России на смотре, сыграла звезда супергеройского "Легиона" Дэн Стивенс.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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По словам Филиппа, ему польстило создание по его образу одного из ведущих, наряду с героями Уилла Феррелла, Рэйчел Макадамс и Пирса Броснана, персонажей ленты

Киркоров уведомил в беседе с РИА Новости: комедию, конечно же, он посмотрел. И рад, что наконец-то о его любимом конкурсе "вышел художественный фильм с крутым продакшеном и суперталантливой командой".

"Мне льстит, что "Лев любви" Дэн Стивенс выбрал меня для создания своего персонажа", - заверил Филипп. Добавив: особо почетно и важно, что его интернациональная "dream team в лице Илиаса Кокотоса, Димитриса Контопулоса, Фокаса Евангелиноса" вдохновила авторов картины на одну из ее сюжетных линий.

"Значит, мы идем верным путём. И будем продолжать вдохновлять и побеждать!", - с подъемом заключил артист.

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