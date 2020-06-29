Худрук Театриума на Серпуховке Тереза Дурова: Проголосовать надо обязательно

Художественный руководитель Театриума на Серпуховке Тереза Дурова рассказала, почему считает важным принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

- Я человек старой формации, и обязательно должна прийти на участок, взять бюллетень, поставить галочку, опустить бюллетень в урну, - объяснила она "Комсомольской правде". - Голосовала 25 июня ранним утром, поэтому на участке практически была одна. Все еще только просыпались, раздумывали, готовились, а я уже высказалась.

По ее мнению, принять участие в голосовании нужно обязательно. "Отказаться - вести себя как тинейджер, который еще не созрел, еще не понимает круг своих обязанностей, не чувствует ответственности и долга - перед самим собой в первую очередь, - отметила Дурова. - Можно, конечно, сказать: я человек мира, и мне на все наплевать. Ради бога, не вопрос! Это тоже позиция".