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Капсула, в которой "сыро". Обзор первой умной колонки от Mail.ru

Текст:   Федор Казаков
29.06.2020,  
13:30

Голосовые ассистенты и умные колонки всё глубже и глубже проникают в нашу жизнь. Если раньше мы с восхищением смотрели на Джарвиса из "Железного человека", то сегодня подобный ассистент живёт буквально везде: в смартфоне, планшете, браузере, компьютере и, конечно же, в умной колонке. Прошло уже чуть больше двух лет с момента релиза Яндекс.Станции, которая просто взорвала рынок и быстро завоевала любовь потребителей. Впоследствии Яндекс выпустил ещё много колонок совместно с другими производителями и представил ещё одну станцию, но уже в мини-формате.

Так что появление собственного голосового ассистента и колонки от Mail.ru Group было лишь вопросом времени. И действительно, уже в 2019 году родилась Маруся - ассистент немного "сырой" и не столь умный, но тем не менее потенциально неплохой конкурент Алисе.

Зимой 2020 года появился тизер умной колонки "Капсула", и совсем недавно она поступила в продажу. Мы намеренно решили выпустить обзор данного девайса спустя почти месяц, чтобы дать возможность разработчикам поправить совсем уж явные и противные косяки и максимально беспристрастно оценить "Капсулу". И теперь расскажем, почему колонку можно считать провальным продуктом, почему Маруся всё ещё остаётся "сырой" и есть ли у неё шанс на спасение.

"Марусю" из Mail.ru научили рассказывать сказки

Почему к внешнему виду Капсулы имеются претензии?

Внешний вид - понятие довольно субъективное. Кому-то понравится внешний вид Яндекс.Станции, а кому-то Капсулы. Но у последней уже при распаковке проявляются не очень приятные мелочи, которые несколько портят впечатление от внешнего вида колонки.

Во-первых, странным решением было сделать панель управления капсулы сенсорной и пластмассовой. Уже через день она вся покрыта мелким мусором и пылью. Выглядит неэстетично и довольно серьёзно влияет работу панели. Сама сенсорная площадка может "зависнуть", в результате отрегулировать громкость или вызвать Марусю становится невозможно - остается только голосовое управление. Лечит эту болезнь только перезагрузка, а поддержка лишь разводит руками и сделать ничего не может.

Капсула с Марусей. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Вторая серьёзная претензия - к тканевой обивке Капсулы. Если у Яндекс.Станции, HomePod и других конкурентов это плотный, устойчивый к порезам материал, то вот у Капсулы это совсем тонкая ткань, которую можно случайно порезать канцелярским ножом или ножницами. Капсула не предусматривает возможность смены кожуха, так что имейте это в виду перед покупкой. В остальном - это самая обычная по дизайну колонка, которая выглядит очень неплохо и отлично вписывается в интерьер. Совет: если соберётесь покупать колонку, то берите обязательно в чёрном цвете - он гораздо красивее.

Посередине девайса расположилось разноцветное диодное кольцо, которое оповещает пользователя о разговоре, подключении Bluetooth, информирует о различных ошибках. Горит оно очень красиво, к цветовому сопровождению претензий нет, а вот к "тормозам" есть. Анимация воспроизводится рывками и выглядит это не очень красиво.

Сзади Капсулы расположился вход для питания и кнопка физического отключения микрофона. По заверениям Mail.ru, она разъединяет цепь на плате так же, как и в Яндекс.Станции.

Насколько умен умный помощник?

Но в умной колонке главное не дизайн, а её внутренняя, интеллектуальная составляющая. И если с дизайном у Капсулы всё очень неплохо, то к функциональности есть вопросы.

Капсула с Марусей. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Маруся не справляется с большим количеством повседневных задач, часто выдаёт неправильную информацию в ответ на запрос и очень плохо работает с сервисами самой же Mail.ru. Расскажем подробнее, что же не так.

Во-первых, Капсула очень медленно работает. Да, за две недели до выхода обзора скорость работы неплохо подтянули и всё уже стало не так плохо. Но если сравнить скорость отклика Маруси с моментальной реакцией той же Алисы или Алексы из Amazon Echo, становится очень грустно. Нередко случается и ситуация, когда Маруся послушает запрос, подумает над ним и просто не ответит. Видимо, намекает, что она не википедия, чтобы тут на вопросы отвечать.

Ответы на вопросы - тоже не конёк Маруси. К примеру, она считает, что Владимир Высоцкий родился в 2019 году (что было бы очень неплохо, но увы), а на вопрос о высоте башни Федерация выдаёт описание строительного проекта этой самой башни. Примечательно, что на вопрос о высоте башни Бурдж-Халифа ассистент отвечает правильно.

Капсула с Марусей. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Ну и самое сладкое - интеграция с сервисами Mail.ru. При покупке Капсулы пользователю дарят полгнода подписки на музыкальный сервис Boom, но какую-то часть песен колонка просто отказывается воспроизводить. И ладно бы речь шла о малоизвестных композициях и ремиксах, коих в музыкальной библиотеке полным-полно, но часто речь идёт о крупных релизах очень известных исполнителей. Да. Маруся почтительно извиняется, но песню не ставит - приходится использовать Bluetooth, чтобы подключить ее к телефону.

Из неприятного: такси вызвать нельзя (в Станции такая возможность присутствует), заказ в Delivery Club можно только повторить, и для выполнения данной процедуры потребуется проходить дополнительную верификацию, каршеринг искать тоже нельзя, Сбермаркет, Сберздоровье и другие сервисы недоступны для использования. В связи с этим возникает логичный вопрос: а почему Mail.ru не сделал таких простых интеграций, имея для этого все возможности и такое количество сервисов? Да, с помощью Капсулы можно звонить друзьям в ВК, но остальные проблемы от этого никуда не денутся.

Поставщики устройств для умного дома появляются очень медленно и выбор, мягко скажем, не очень большой.

Диалог Маруся поддерживает плохо, зачастую отвечая сухо, невпопад и не продолжает беседу, как это делают другие ассистенты, а сразу отключается. Приходится несколько раз просить Марусю что-то сделать, что отнимает довольно много времени. HDMI-порта у Капсулы нет, а это значит, что к телевизору её подключить нельзя, что также представляется довольно нелогичным, ведь Mail.ru активно развивает свою видеоплатформу "Смотри!". Ну и было бы неплохо увидеть магазин с дополнениями для Маруси. У конкурентов такие есть.

Капсула с Марусей. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Mail.ru с особым трепетом выделяет киллер-фичу данного устройства - RFID-карты, которые позволят записывать навыки и подносить такие карты к колонке для их активации. Позиционируется такая возможность в основном для детей, которые не умеют разговаривать, но хотят поставить сказку. Но RFID-карты не поступили в продажу вместе с Капсулой, и о сроках появления в Mail.ru ничего не говорят.

В общем, впечатления от работы ассистента и других возможностей скорее негативные. Да, можно сказать: "Колонка только вышла". Но самому голосовому ассистенту уже год, и он до сих пор "спотыкается" об совсем уж простые задачи. Впрочем, Siri тоже не всегда кажется разумной, но ей это прощают.

Неплохой звук

Теперь, поговорим пожалуй об одной из самых интересных составляющих в любой колонке - звуке. Здесь капсула выглядит (точнее, звучит) очень недурно. Колонка обладает динамиками мощностью 30 Вт, что позволяет ей играть ну очень громко, не теряя при этом в качестве. С басами колонка справляется просто идеально, Яндекс.Станция здесь проигрывает всухую. Слушать музыку с большим содержанием баса очень приятно.

Со средними и высокими у Капсулы все похуже: звук уже не такой кристально чистый. Появляются глуховатость, очень неприятное выделение голоса на фоне бита, да и в целом звук не такой крутой, как при проигрывании музыки с басами.

Кстати, респект инженерам Mail.ru за реализацию возможности использования Маруси во время Bluetooth-подключения к смартфону. Работает идеально и очень выручает при использовании смартфона в качестве медиатеки. Звуковое сопровождение у колонки просто отличное, каждый звук действительно чётко даёт понять, какие действия сейчас происходят - это тоже очень помогает при повседневном использовании.

Ну и конечно, стоит похвалить микрофоны. Они отлично работают и идеально распознают речь. За исключением английской - с ней совсем беда. Но это опять же претензия не к аппаратной, а к софтверной составляющей.

Капсула с Марусей. Фото: Фёдор Казаков/РГ

В целом по качеству звука между конкурентами практически нет разницы, однако за счёт нескольких действительно полезных и и удобных фич победу можно смело отдать именно Капсуле.

Итоги

Мы искренне надеемся, что Mail.ru не обидится на критику, а доработает Марусю и выпустит удачную Капсулу второго поколения. Но пока что она проигрывает Станции и другим конкурентам по многим параметрам, имеет детские болячки, плохо работает даже с собственными сервисами, и в целом не производит впечатление серьёзного продукта.

Да, у колонки действительно неплохой звук, но отдавать лишь за это 8 тысяч рублей - перебор. Тем более что совсем недавно в продажу вышла умная стационарная колонка JBL Link, которая не оставляет капсуле ни шанса. Увы, но пока что Маруся и Капсула вообще больше походит на альфа-версию продукта, но никак на его финальное воплощение. Конечно, будет очень интересно посмотреть, что произойдет за следующие 2 года, но что-то подсказывает, что особых улучшений видно не будет.

Mail.ru
Фото: istock
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