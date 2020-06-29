Китайская экономика пошла в рост

Новости

В Симферополь подана вода из Ивановских артезианских скважин 14:14
ЦИК: Попытки многократного голосования за рубежом были умышленные 14:05
Кремль опроверг сообщения о повышенном радиационном фоне 14:03
Угонщики использовали Bentley Continental GT в качестве тарана 14:03
Исследование: Какие смартфоны выбирают жители Москвы 14:02
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 14:00
На северо-западе Москвы загорелся технопарк "Орбита" 13:59
В Челябинске передано в суд дело о реставрации памятника Ленину 13:55
Netflix планирует сделать приквел к "Ведьмаку" 13:55
В ЦИК рассказали о попытках атак на сайт голосовании по Конституции 13:46
Матвиенко предложила и впредь голосовать несколько дней 13:41
Торговые центры попросили продлить мораторий на взыскание налогов 13:40
Ростовские ученые создадут методику лечения интернет-зависимости 13:38
Оренбуржец обнаружил в машине метровую змею 13:30
В Нижегородской области по поправкам проголосовали более миллиона человек 13:28
СМИ: "Барселона" уволит главного тренера Сетьена по окончании сезона 13:27
В горах Крыма турист упал с семиметровой высоты 13:22
Кристина Асмус снова разделась на экране 13:20
На турнире по киберфутболу в России разыграли миллион рублей 13:19
Налоговый вычет получили более 760 тысяч самозанятых 13:19
В ЦИК назвали необыкновенно высокой явку на дистанционное голосование 13:18
Мишустин продлил выплаты для соцработников до 15 сентября 13:14
Пассажир рейса Сочи - Москва пойдет под суд за дебош на борту лайнера 13:14
Парковки около ряда поликлиник Москвы временно станут бесплатными 13:12
Минск и Лондон обсудили взаимодействие в миротворческой деятельности 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 13:40
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайская экономика пошла в рост

Согласно данным министерства культуры и туризма КНР от 27 июня, за три дня выходных по случаю праздника Дуаньу (Двойной пятерки) в стране зарегистрировано 48 миллионов 809 тысяч поездок по стране, коэффициент восстановления туризма составил 50,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от туризма составили 12 миллиардов 280 миллионов юаней, это 31.2% от показателя минувшего года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Показатели туристического сегмента продемонстрировали матрицу ускоренного возобновления всей китайской экономики. Да, несмотря на достаточно большой прессинг с внешенй стороны, китайская экономика поступательно растет.
Китайская экономика продолжает развитие не самом высоком уровне. Фото: Медиакорпорация Китая Китайская экономика продолжает развитие не самом высоком уровне. Фото: Медиакорпорация Китая
Китайская экономика продолжает развитие не самом высоком уровне. Фото: Медиакорпорация Китая

Прочность, потенциал и широкие перспективы развития китайской экономики, в свою очередь, значительно подняли степень доверия к Китаю на мировом рынке. По прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика столкнется со спадом в 4,9 процента, это почти на 2 процента ниже, чем предыдущий прогноз МВФ. Для сравнения: китайская экономика (согласно прогнозу МВФ) будет единственной из ведущих мировых экономик, которая сохранит свой рост в 2020 году.

На недавней 127-й Кантонской ярмарке экспортно-импортных товаров в коммерческих переговорах приняли участие торговые представители из 217 стран, что стало новым рекордом за всю историю проведения ярмарки. Недавно автомобилестроительный гигант "Фольксваген" дополнительно инвестировал 2 миллиардов евро в производство электромобилей в провинции Аньхуэй. Консалтинговая компания A.T.KEARNEY недавно опубликовала доклад индекса доверия прямых иностранных инвесторов (FDI) за 2020 год, согласно которому Китай также стал единственной страной с развивающим рынком в "десятке" лучших инвестиционных регионов в мире.

Почему же китайская экономика в силах справиться с трудностями? Как полагают эксперты, в условиях беспрецедентной пандемии, правящая партия и правительство Китая всегда ставят на первое место гарантию жизни и здоровья народа, на основе научного подхода ведут работу по предотвращению и контролю над эпидемией, постепенно приступая к восстановлению производства. Такая схема создает благоприятные условия для ускорения темпов оживления китайской экономики.

Вместе с тем, Китай - страна с огромным потребительским рынком с населением 1,4 миллиарда человек, в стране постоянно растет потребление, что стало мощным фундаментом для развития экономики страны. Полноценные производственные цепочки, сильный научно-технический потенциал и обилие высоких профессоналов обеспечивают китайской экономике высокую конкурентоспособность.

Кроме того, Китай продолжит расширение открытости. Недавно Госсовета КНР опубликовал "Общий план по формированию свободного порта на Хайнане", внес корректировки в "Перечень ограничений по допуску иностранных инвестиций на китайский рынок 2020 года" и в "Перечень ограничений по доступу иностранных инвестиций в пилотные зоны свободной торговли". Эти меры открывают новые возможности для развития мировой экономики и для Китая, позволяющие китайской экономике на самом высоком уровне открытости вести высококачественное развитие.

Несмотря на прессинг, китайская экономика непременно справится с временными трудностями, поддерживая стабильное и долгосрочное развитие и придав импульс развитию мировой экономики.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Четыре человека пострадали при взрыве в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
Число смертей от COVID-19 в мире превысило 500 тысяч
ЦИК: Явка на голосование по Конституции за 4 дня составила 37,2%