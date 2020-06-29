Китайская экономика пошла в рост

Прочность, потенциал и широкие перспективы развития китайской экономики, в свою очередь, значительно подняли степень доверия к Китаю на мировом рынке. По прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика столкнется со спадом в 4,9 процента, это почти на 2 процента ниже, чем предыдущий прогноз МВФ. Для сравнения: китайская экономика (согласно прогнозу МВФ) будет единственной из ведущих мировых экономик, которая сохранит свой рост в 2020 году.

На недавней 127-й Кантонской ярмарке экспортно-импортных товаров в коммерческих переговорах приняли участие торговые представители из 217 стран, что стало новым рекордом за всю историю проведения ярмарки. Недавно автомобилестроительный гигант "Фольксваген" дополнительно инвестировал 2 миллиардов евро в производство электромобилей в провинции Аньхуэй. Консалтинговая компания A.T.KEARNEY недавно опубликовала доклад индекса доверия прямых иностранных инвесторов (FDI) за 2020 год, согласно которому Китай также стал единственной страной с развивающим рынком в "десятке" лучших инвестиционных регионов в мире.

Почему же китайская экономика в силах справиться с трудностями? Как полагают эксперты, в условиях беспрецедентной пандемии, правящая партия и правительство Китая всегда ставят на первое место гарантию жизни и здоровья народа, на основе научного подхода ведут работу по предотвращению и контролю над эпидемией, постепенно приступая к восстановлению производства. Такая схема создает благоприятные условия для ускорения темпов оживления китайской экономики.

Вместе с тем, Китай - страна с огромным потребительским рынком с населением 1,4 миллиарда человек, в стране постоянно растет потребление, что стало мощным фундаментом для развития экономики страны. Полноценные производственные цепочки, сильный научно-технический потенциал и обилие высоких профессоналов обеспечивают китайской экономике высокую конкурентоспособность.

Кроме того, Китай продолжит расширение открытости. Недавно Госсовета КНР опубликовал "Общий план по формированию свободного порта на Хайнане", внес корректировки в "Перечень ограничений по допуску иностранных инвестиций на китайский рынок 2020 года" и в "Перечень ограничений по доступу иностранных инвестиций в пилотные зоны свободной торговли". Эти меры открывают новые возможности для развития мировой экономики и для Китая, позволяющие китайской экономике на самом высоком уровне открытости вести высококачественное развитие.

Несмотря на прессинг, китайская экономика непременно справится с временными трудностями, поддерживая стабильное и долгосрочное развитие и придав импульс развитию мировой экономики.