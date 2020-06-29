Указ губернатора Красноярского края от 29 июня 2020 года № 170-уг "О Совете безопасности по вопросам ведения Красноярского края"

В соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края, в целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Красноярского края по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан, обеспечения общественной, экологической и других видов безопасности, отнесенным федеральным законодательством к ведению Красноярского края, постановляю:

1. Создать Совет безопасности по вопросам ведения Красноярского края в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Совете безопасности по вопросам ведения Красноярского края согласно приложению № 2.

3. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В. Усс





Приложение № 1 к указу Губернатора Красноярского края от 29.06.2020 № 170-уг

Состав Совета безопасности по вопросам ведения Красноярского края (далее - Совет)

Усс Александр Викторович - Губернатор Красноярского края, председатель Совета

Гапонов Сергей Викторович - начальник управления Губернатора Красноярского края по безопасности, секретарь Совета

Пономаренко Сергей Александрович - первый заместитель Губернатора Красноярского края - руководитель Администрации Губернатора Красноярского края

Лапшин Юрий Анатольевич - первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края

Блинов Сергей Николаевич - Главный федеральный инспектор по Красноярскому краю (по согласованию)

Васильев Николай Леонидович - начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю (по согласованию)

Виговский Андрей Анатольевич - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)

Лисин Игорь Николаевич - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю (по согласованию)

Потапов Андрей Евгеньевич - руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия (по согласованию)

Речицкий Александр Георгиевич - начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)

Санакоев Сергей Львович - начальник Красноярской таможни (по согласованию)

Свиридов Дмитрий Викторович - председатель Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)

Солодков Павел Евгеньевич - заместитель Губернатора Красноярского края

Тютюник Роман Николаевич - прокурор Красноярского края (по согласованию)





Приложение № 2 к указу Губернатора Красноярского края от 29.06.2020 № 170-уг

Положение о Совете безопасности по вопросам ведения Красноярского края

1. Общие положения

1.1. Совет безопасности по вопросам ведения Красноярского края

(далее - Совет) является совещательным органом при Губернаторе Красноярского края, осуществляющим подготовку предложений Губернатору Красноярского края при решении вопросов в области обеспечения защиты прав и свобод граждан, обеспечения общественной, экологической и других видов безопасности (далее - безопасность), отнесенных федеральным законодательством к ведению Красноярского края по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, по предметам ведения субъектов Российской Федерации.

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав Красноярского края и законы Красноярского края, указы и распоряжения Губернатора Красноярского края, а также настоящее Положение.

2. Задачи Совета

2.1. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан, обеспечения безопасности.

2.2. Подготовка предложений Губернатору Красноярского края для принятия решений по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан, обеспечения безопасности в пределах полномочий Губернатора Красноярского края.

3. Функции Совета

3.1. Анализ текущей ситуации по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан, обеспечения безопасности.

3.2. Рассмотрение на заседаниях Совета вопросов, относящихся к функциям Совета.

4. Состав и порядок деятельности Совета

4.1. Совет состоит из председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.

4.2. Работой Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие - первый заместитель Губернатора Красноярского края, исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края, определённый Губернатором Красноярского края в соответствии со статьей 91 Устава Красноярского края (далее - председательствующий).

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.3. Председатель Совета (председательствующий):

руководит работой Совета;

утверждает повестки заседаний Совета;

ведет заседания Совета.

4.4. Председательствующий осуществляет руководство деятельностью Совета в период отсутствия председателя Совета.

4.5. Секретарь Совета:

готовит проекты повесток заседаний Совета;

осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета;

оформляет протоколы заседания Совета.

4.6. Члены Совета:

организуют подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;

организуют выполнение решений Совета.

4.7. Члены Совета имеют право:

выступать на заседаниях Совета, вносить предложения по вопросам, относящимся к функциям Совета;

знакомиться с материалами, рассматриваемыми на заседаниях Совета.

4.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов Совета.

4.9. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета (председательствующего).

4.10. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председателем Совета (председательствующим) и секретарем Совета.

4.11. Решения Совета носят рекомендательный характер и могут учитываться при принятии правовых актов Красноярского края.

4.12. Деятельность Совета обеспечивается управлением Губернатора Красноярского края по безопасности.







