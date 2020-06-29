Матч Лиги наций Венгрия - Россия может пройти на "Пушкаш-Арене"

Матч розыгрыша Лиги наций УЕФА между сборными Венгрии и России планируется провести на "Пушкаш-Арене".

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Венгерской футбольной федерации. "Пушкаш-Арена" находится в столице Венгрии Будапеште и носит имя легендарного футболиста "Реала".

"Планируется, что матч Венгрия - Россия будет сыгран на стадионе "Пушкаш-Арена". Окончательное решение будет принято в течение ближайших недель", - рассказали в федерации.

Эта встреча намечена на 6 сентября нынешнего года. По итогам жеребьевки российская команда сыграет также с командами Сербии и Турции.

Стартовый матч турнира команда Станислава Черчесова 3 сентября проведет с сербами на своем поле.