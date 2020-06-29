Николай Басков обозначил требования к своей будущей жене

43-летний российский певец, актер и телеведущий Николай Басков, о котором в последнее время речь шла все больше в контексте впечатляющего похудения, сделал умиляющее заявление.

Как передает KP.RU, Николай упомянул в беседе с изданием своих друзей, в загородном доме которых проводил самоизоляцию. У них - четверо детей. Что, по мнению певца, - счастье. Глядя на которое Басков задумался и о своей будущей семье. Тем более что с момента развода артиста прошло уже тринадцать лет.

"Я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену", - поделился Николай планами. Уточнив: теперь для него не так важна яркая внешность девушки. "Главное, чтобы она была со мной на одной волне, стала бы хозяйкой нашего дома", - обозначил певец желаемые параметры избранницы.

Далее артист напомнил, что у него "уже были актрисы, модели и не медийные девушки", о которых он не рассказывал журналистам. И сейчас ему "хочется простого счастья с любимой".

"Надеюсь, я встречу свою судьбу", - подытожил Николай.

Стоит напомнить, что у Баскова был громкий брак со Светланой Шпигель, дочерью продюсера артиста Бориса Шпигеля, - с 2001 по 2008 год. В нем у пары родился сын - Шпигель Бронислав.

Также, согласно раскрутке СМИ, Николай имел романы с Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой, моделью и певицей Софией Кальчевой и Викторией Лопыревой. С которой якобы готовился сыграть свадьбу в Грозном. Что позже было признано пиар-акцией.