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29.06.2020 14:51
Рубрика: Власть

Песков рассказал про стиль работы Путина

Текст: Кира Латухина
Период самоизоляции не оказал никакого влияния на график главы государства - Владимир Путин не снижал активность своей работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Журналисты поинтересовались, почему Путин сейчас стал еще более публичным политиком, нежели был "в доковидную пору". На что Песков пояснил, что были "очень жесткий карантин, режим самоизоляции, который вместе с тем не оказал никакого влияния на активный рабочий график главы государства".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Владимир Путин, используя различные коммуникационные технологии, оставался на связи и проводил мероприятия. "Карантинный период смягчается, динамика по заболеваемости неуклонно идет вниз, что, конечно, вызывает положительные эмоции", - заметил Песков.

"По мере этого меняется баланс очных и заочных встреч президента", - объяснил представитель Кремля.

"Президент не снижал свою активность во время карантина, не делает этого и сейчас", - подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства не согласился с утверждением журналиста, что сейчас активности стало больше. "Не могу разделить ваши ощущения. Президент поддерживает ту самую активность, которая у него была всегда: это его стиль работы", - заключил он.

Власть Работа власти Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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