Постановление губернатора Приморского края от 29 июня 2020 года № 93-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой , коронавирусной инфекций (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 22 мая 2020 года № 66-пг, от 28 мая 2020 года № 74-пг) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце-первом слова "до 1 июля 2020 года" словами "до 31 июля 2020 года";
1.2. В подпункте 1.3:
заменить в абзаце девятом слова "живой краб" словами "живые морепродукты";
исключить в абзаце тринадцатом слова ", и уведомляет об этом заявителей";
исключить абзац двадцатый;
заменить в абзаце двадцать первом слова "не ранее 8:00" словами "в период с 8:00 до 10:00".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко
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