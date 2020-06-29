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29 июня 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 29 июня 2020 года № 93-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Дата подписания 29 июня 2020 г.
Опубликован 29 июня 2020 г.

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой , коронавирусной инфекций (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 22 мая 2020 года № 66-пг, от 28 мая 2020 года № 74-пг) следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце-первом слова "до 1 июля 2020 года" словами "до 31 июля 2020 года";

1.2. В подпункте 1.3:

заменить в абзаце девятом слова "живой краб" словами "живые морепродукты";

исключить в абзаце тринадцатом слова ", и уведомляет об этом заявителей";

исключить абзац двадцатый;

заменить в абзаце двадцать первом слова "не ранее 8:00" словами "в период с 8:00 до 10:00".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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