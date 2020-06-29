Путин обсудил вопросы интеграции на совещании с Совбезом

Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.