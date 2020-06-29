Депутат МГД Герасимов отметил важность отстаивания интересов несовершеннолетних

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов рассказал "АиФ", что считает своей задачей как депутата помогать несовершеннолетним. По его словам, дети относятся к особой категории москвичей, права которых могут отстаивать только родители или законные представители.

По просьбе жительницы Можайского района Нурсене Бедретдиновны депутат старается участвовать в судьбе четырех детей. "Внучка ее родной сестры, мать четырех детей, приватизировала квартиру, а их прописала к мужу в частный дом в подмосковную деревню", - рассказал Герасимов.

Нурсене Бедретдиновна уже год пытается добиться восстановления прав детей. Она обращалась в прокуратуру, органы опеки, департамент городского имущества. Но поскольку женщина не является законным представителем детей, решение вопроса не продвигалось.

Москвичка обратилась к депутату и дело сдвинулось: органы опеки и попечительства Можайского района вышли в качестве истца в суд. Евгений Герасимов добавил, что готов и впредь помогать этой семье.

"Судебное заседание уже назначено, но, учитывая прямой запрет депутату МГД вмешиваться в судебную деятельность, я готов и дальше помогать Нурсене Бедретдиновне, но уже после вынесения судебного решения. Надеюсь, оно будет справедливым и в интересах детей", - сказал Евгений Герасимов.