Депутат МГД Николаева предложила создать программу лояльности для жителей домов вблизи кварталов реновации

Для жителей домов, чья собственность находится рядом со строительными площадками, на которых возводятся новые квадратные метры по программе реновации, должна быть создана программа лояльности. Об этом заявила депутат Московской городской Думы Елена Николаева.

По ее словам, процесс реновации, проводимый в столице, вызывает множество споров и тревожных мыслей среди жителей города. "Люди волнуются за свои квартиры, за свой район. Это правильное и обоснованное чувство, - объясняет депутат. - Реновация показала: москвичей волнует, в каком состоянии весь дом, а не только их жилье, им важно, как живет их двор, что нового появится в районе".

Елена Николаева отметила, что программа лояльности направлена лишь на то, чтобы дать возможность людям преференции, льготы, связанные с тем, что на время строительства они терпели неудобства. По ее словам, сложнее всего в этой ситуации приходится тем, чей дом в программу не попал, а вот район оказался в центре строительства. Им новое жилье не положено, а вот необходимость долгое время жить среди шума и пыли в жизнь вошла надолго. "В ходе обсуждения вопросов с жителями, планировщиками, застройщиками и прозвучало предложение разработать программу лояльности для соседей с возможностью докупки дополнительных площадей на тех же условиях, что и участникам программы", - сказала Елена Николаева.

По словам депутата, инициатива даст возможность соседям приобрести жилье в домах, которые возводятся по реновации, вовсе не означает, что людям тоже придётся переселяться, к тому же против своей воли. Пользоваться подаренной городом возможностью или нет, каждый человек будет решать сам. "Сегодня застройщики предлагают покупателям в Москве множество моделей покупки жилья. Если ты хочешь купить квартиру, тебе риэлтор подскажет множество вариантов. Это и прямая покупка, и мена старой квартиры в счет новой, и скидки, и спеццены для участников различных государственных программ. Например, военнослужащие платят за квартиру сертификатами, мамы - материнским капиталом, и чтобы привлечь этих клиентов, участники рынка разрабатывают специальные предложения. Это хорошие механизмы, от которых выигрывают все. Если такая опция появится для соседей, и цена будет меньше - у людей будет больше возможностей улучшить свои жилищные условия, будет меньше и социального напряжения вокруг реновации", - добавила Елена Николаева.

По ее словам, если на уровне Москвы появится программа с гарантиями для жителей соседствующих с площадками реновации территорий, от этого выиграют все.