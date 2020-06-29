На буквах сохранилось покрытие из сусального золота.

Наталья Тарнавская уже много лет отыскивает старинные московские вывески, заштукатуренные и закрашенные. И вместе с волонтерами возвращает "Булочную" на Покровку, "Стрелецкую пекарню" в Костянский переулок, "Заводско-техническую контору Фалькевича" в Кривоколенный… И вот теперь им попалась самая крупная рыба - вывеска дома фарфора Матвея Кузнецова на Мясницкой.

Этот дом построен в 1903 году известным архитектором Федором Шехтелем. Первый этаж здания был традиционно связан с фарфором.

До революции здесь размещался торговый дом Матвея Кузнецова. И в последние время тут тоже торговали фарфором со всего мира.

О том, что под штукатуркой может быть скрыта старинная вывеска, Наталья Тарнавская узнала, изучая дореволюционные фото и проект здания:

- И когда мы вскрыли штукатурку, оказалось, что это не нарисованные буквы, не гипсовые слепки, а богатый глянцевый гранит с высеченными буквами, покрытыми сусальным золотом.

С этими буквами кто-то обошелся немилосердно. Чтобы штукатурка держалась на них, на всех буквах сделали насечки пилой-болгаркой, из-за чего серьезно пострадало то самое покрытие из золота. Кроме того, чтобы сделать современную вывеску, в стену врезали огромные штыри, которые можно было лишь отпилить, но не вынуть…

- Да, вывеска изуродована. Но главное - буквы сохранились. Этот бренд - "Т-во М.С. Кузнецова" знают все. До этого мы восстанавливали вывески конторы Фалькевича, аптеки… Но такого уровня вывесок еще не было, - объясняет Наталья.

Корреспондент "Родины" поднялся на леса, чтобы поучаствовать в реставрации. Вывеска находится высоко, примерно в восьми метрах от земли. Под палящим солнцем, которое к вечеру светит с Лубянской площади, волонтерам приходится непросто. Но они упорно очищают вывеску при помощи долота, шпателя и молотка.

Верхний слой отходит легко, второй - сложнее, третий держится крепче всего. Очевидно, это основа масляной краски… Александра Иванец, студентка из Строгановки, подсказывает, какой слой и каким инструментом лучше всего отчищать. К вывеске относятся с трепетом: после того, как сняты слои краски и штукатурки, гранит протирают ваткой, пропитанной безопасным растворителем. С позолоченными буквами поработают отдельно.

"Т-во М.С. Кузнецова" проявляется постепенно. И золото на буквах тускло блестит на закатном солнце.

Реставраторы пока думают, как закрепить остатки золота и какой состав выбрать для покрытия букв, чтобы было видно, где историческая часть, а где - новая.

К этой вывеске волонтеры подступались давно. Но собственник фарфорового магазина, который располагался здесь до недавнего времени, не разрешал проводить никаких работ и сильно нервничал, когда к нему приходили с просьбой. Несмотря на то, что реставраторы предоставляли документы от Мосгорнаследия.

Волонтеры сами собирают средства на реставрацию. Как правило, от города и собственников нужно только разрешение.

- Мы восемь лет занимаемся старинными вывесками. И если изначально на нас смотрели, как на психов, то теперь не просто разрешают реставрировать их, но и понимают, для чего это все. И важный момент, конечно, в том, что мы не просим денег и делаем хорошее дело, - говорит Наталья Тарнавская.

В шехтелевском доме на Мясницкой, 8 впервые за долгое время не продают фарфор. Но вывеска с фамилией человека, который из крестьян выбился в фарфоровые короли Российской империи, возвращается сюда именно сейчас. Ее реставрацию планируют завершить к началу августа.

Но все может случиться быстрее, ведь волонтерам можно помочь.