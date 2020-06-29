В Калуге отец убил сына из охотничьего ружья

В Калуге бытовая ссора закончилась убийством отцом собственного сына. Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры области, сообщает сайт ведомства.

Трагедия произошла 28 июня в на улице Мельничной в Калуге. По версии следствия, между отцом и сыном произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта страсти накалились до такой степени, что отец взял охотничье ружье и выстрелил в сына. Пуля попала в грудь, 46-летний мужчина скончался на месте. Затем отец попытался покончить с собой, с травмами он был госпитализирован.

На место выезжал прокурор Калуги. Возбуждено уголовное дело, законность этого проверено прокуратурой.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Если вина отца будет доказана в суде, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.