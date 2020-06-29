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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке ограничительные меры продлят до 15 июля

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае режим ограничительных мер продлят до 15 июля из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.

На Камчатке режим самоизоляции продлили до 30 июня

"Продлевать режим будем, но с некоторыми послаблениями. Изменения обсудим на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - сказал Роман Василевский.

Послабления могу коснуться авиаперелетов внутри Камчатки, туристской отрасли и открытия баз для занятий профессиональным спортом.

Сейчас в субъекте выявлено 2145 случаев заболевания коронавирусом, 37 пациентов скончались.

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